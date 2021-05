Mehr Orientierung für Touristen in der Gemeinde Möser geplant

Möser - Der Landkreis Jerichower Land hatte unlängst angekündigt, ein Kooperationsprojekt gemeinsam mit den Gemeinden Möser, Gommern und der Stadt Zerbst umsetzen zu wollen. Im Rahmen des Projektes soll für die Gemeinde Möser ein touristisches Beschilderungskonzept für Radfahrer entwickelt und installiert werden. „Das künftige Radwege-Leitsystem besteht aus einem Netz mit Knotenpunkten, mit dessen Hilfe eine flexible Gestaltung der Routen möglich ist und eine nahtlose Anbindung an benachbarte Gebiete geschaffen werden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises dazu. Mit der Einführung des neuen Radwegesystems solle darüber hinaus die Vernetzung zum Natur- und Kulturtourismus verbessert werden. Touristen und Möseraner könnten von einer deutlich optimierten Darstellung der Radwege profitieren, wird Landrat Steffen Burchhardt (SPD) zitiert.

Der Kooperationsvertrag sei bereits 2020 von den Bürgermeister der beteiligten Kommunen sowie den Vorsitzenden von drei lokalen Leadergruppen unterzeichnet worden. Der Landkreis fungiere als Koordinierungsstelle.

Sehenswürdigkeiten und Gastronomie

Das Land Sachsen-Anhalt habe nun auf Antrag Mittel für die Konzeptionierung, das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt. Deshalb könne nun die nächste Projektphase beginnen, teilte der Landkreis mit. Für die Einführung des neuen Radwege-Leitsystems stünden den Beteiligten Fördermittel in Höhe von rund 124 000 Euro zur Verfügung.

Die SPD-Fraktion im Gemeinderat Möser schlug darüber hinaus vor, perspektivisch eine Radwanderkarte für die Gemeinde zu erstellen und drucken zu lassen. Aus Gesprächen mit Martina Oehlschläger, die sich im Tourismuspavillon an der Trogbrücke in Hohenwarthe um die Touristen gekümmert hatte, sei bekannt, dass es zu wenig Informationsmaterial gebe, dass in die Gemeinde hinein weise, erläuterte Gemeinderat Michael Krause das Anliegen seiner Fraktion. Eine Rad-Rundwege-Karte vom gesamten Gemeindegebiet Möser könnte nicht nur die Radwege enthalten, sondern darüber hinaus auch Hinweise auf Sehenswürdigkeiten und beispielsweise gastronomische Einrichtungen in den Ortschaften, so Krause.

In den Ortschaftsräten und in den Fachausschüssen soll nun beraten werden, welche Punkte in den einzelnen Orten auf einer solchen Rad-Rundwege-Karte aufgeführt werden sollen. Die Karte soll nach ihrer Fertigstellung unter anderem im Tourismuspavillon an der Trogbrücke zur Verfügung stehen.