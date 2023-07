Loburg - Es tut sich was an den Wohnblöcken im Kalitzer Weg in Loburg. Hinter den Mehrfamilienhäusern am Eingang 26 hat die Wohnungsbaugesellschaft begonnen, neue Freizeitmöglichkeiten zu schaffen.

„Da wir in dem Quartier am Kalitzer Weg wieder einen vermehrten Zuzug zu verzeichnen haben, wird derzeit zwischen den Wohnblöcken die Außenanlage aufgewertet. Hier soll ein Außenbereich mit mehr Aufenthaltsqualität und Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung entstehen“, erklärt Holger Wunderlich, der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Möckern: „Zu diesem Zweck wird unter anderem eine Tischtennisplatte aufgestellt. Diese Einrichtung wird dann allen Bewohnern des Quartiers zur Verfügung stehen. Damit schaffen wir einen Nachbarschaftstreff, der eine gesellige Begegnung zwischen den Anwohnern ermöglicht“, so Wunderlich weiter.

Die Arbeiten seien auf Anregung des Unternehmens Fläminger Entenspezialitäten begonnen worden, nachdem hier zahlreiche Mitarbeiter Unterkunft gefunden haben, erklärte Jan Blaue vom Wiesenhof-Unternehmen. Die Anlagen stünden aber ausdrücklich allen Bewohnern des Quartiers zur Verfügung.