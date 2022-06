Mehr Sicherheit für Feuerwehrleute im Jerichower Land

Das Fahrsicherheitstraining des Kreisfeuerwehrverbandes Jerichower Land wird von den Wehren gern in Anspruch genommen. Die Anzahl der Schulungen wurde aufgestockt.

Insgesamt fünfmal fand das Fahrsicherheitstraining in diesem Jahr statt. Der Kreisfeuerwehrverband bekam ein durchweg positives Echo, will die Ausbildung im kommenden Jahr wiederholen.

Burg - Der Kreisfeuerwehrverband Jerichower Land bietet seit 2020 das Fahrsicherheitstraining des Landesfeuerwehrverbandes an. „Wir haben 2020 drei Termine angeboten, die auch ausgebucht waren, so dass wir 2021 auf fünf Termine erhöht haben. So wollen wir einen Beitrag zu mehr Sicherheit auf Einsatzfahrten leisten“, erklärte Verbandsvorsitzende Daniela Quenstedt gegenüber der Volksstimme.