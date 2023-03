Burg - Erschüttert hat die Menschen im vergangenen Jahr nicht nur in der Gemeinde Parey, sondern in der gesamten Region, das Tötungsdelikt, das sich im September in einem Mehrfamilienhaus abgespielt hat. Eine Frau erstach am 23. September in einem Mehrfamilienhaus ihren Ehemann mit einem Brotmesser. Mittlerweile ist sie zu acht Jahren Haft verurteilt worden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.