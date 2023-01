Mehr Zisternen in Gommern um Feuer zu löschen

Mehr Zisternen statt Brunnen. So lautet eine wichtige Erkenntnis der Risikoanalyse in der Einheitsgemeinde Gommern. Was noch getan werden muss, damit die Feuerwehr helfen kann.

Löschwasserbehälter wie diese Zisterne am Leitzkauer Schloss spielen in der Einheitsgemeinde Gommern eine immer größere Rolle. Weil Löschwasserbrunnen aus geologischen Gründen nicht überall gebohrt werden können und aufgrund der trockenen Sommer unzuverlässiger werden, wird verstärkt auf Zisternen zurückgegriffen.

Gommern - Ob Biogasanlage oder Entsorgungsbetrieb: Von sechs Gewerbe- und Industriebetrieben in der Einheitsgemeinde geht eine besondere Gefahr aus. Für mehr als 400 Gebäude im gesamten Stadtgebiet, ob Mehrfamilienhäuser, die Fachklinik Vogelsang oder das Schloss Hobeck in Leitzkau, stellt die Feuerwehr den zweiten Rettungsweg sicher. Zudem werden allein die Schulen von mehr als 1000 Kindern und Jugendlichen frequentiert, hinzukommen die Kindertagesstätten, Pflegeheime und Veranstaltungsstätten. Alle diese Angaben sind der aktuellen Risikoanalyse der Einheitsgemeinde Gommern entnommen, die der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. In vier Jahren steht die nächste Überarbeitung an.