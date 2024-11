Im Prozess um die Messerattacke an der Freiluftbar in Burg kommt nun der Mann zu Wort, der am Herrentag 2024 lebensbedrohlich verletzt worden ist.

Tiefe Einstiche bei Messerattacke in Burg: So heftig hat es das Opfer an der Freiluftbar erwischt

Am Landgericht Stendal muss sich ein 43-Jähriger verantworten: Er soll in Burg einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Stendal/Burg. - Hat er zugestochen – oder nicht? Am Landgericht Stendal wird die Messerattacke verhandelt, zu der es am Herrentag an einer Freiluftbar in Burg gekommen ist. Angeklagt ist ein 43-Jähriger. Er soll einen 41-Jährigen aus dem Salzlandkreis lebensbedrohlich verletzt haben.