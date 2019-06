Nach einem Streit zwischen mehreren Personen in Burg sind zwei Männer schwer verletzt worden. Sie wurden mit einem Messer attackiert.

Burg l In Burg sind am Dienstagabend bei einer Messerstecherei zwei Personen schwer verletzt worden. An einem Kreisverkehr an der Magdeburger Chaussee gerieten zuvor zwei Gruppen mit mehreren Personen aneinander. Dabei wurden zwei Männer, ein 24-Jähriger und ein 50-Jähriger, mit einem Messer niedergestochen. Sie erlitten schwere Verletzungen. Eine dritter Mann wurde leicht verletzt.

Die Schlägerei gipfelte darin, das sogar ein Wäscheständer und Blumentöpfe durch die Gegend flogen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Vier Personen wurden auf das Polizeirevier gebracht.