Die Mieter im Burger Südring 25 c müssen ihre Wasserkocher nutzen und werden von der Hausverwaltung seit Wochen vertröstet.

Mieter in Burg seit Monaten ohne warmes Wasser

Burg. - Wer einen Wasserkocher benutzt, will meistens einen Kaffee oder Tee trinken. Bei Silvana Obieglo ist das anders. Sie braucht den Kocher auch, wenn sie abwaschen will. Denn seit mehr als zwei Monaten kommt nur kaltes Wasser aus dem Hahn. Und ein Ende der Misere ist nicht in Sicht.