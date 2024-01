Der Wasserverband Burg (WVB) bei Magdeburg erneuert auch 2024 das Leitungssystem in den Verbandsgemeinden des Jerichower Landes. Das größte Vorhaben befindet sich in der Kreisstadt.

Millionen-Investition in Burg bei Magdeburg: Wasserverband erneuert Leitungen

Die Sanierung der Holzstraßein Burg beginnt in Kürze. Der Wasserverband wird hier neue Regen-, Trink- und Abwasserleitungen verlegen.

Burg. - Wenn es um Investitionen geht, nimmt der Wasserverband auch 2024 wieder Millionen Euro in die Hand. Der Großteil der Mittel fließt in die Erneuerung von Regen-, Schmutz- und Trinkwasserleitungen. „Insgesamt werden rund fünf Millionen Euro im Verbandsgebiet eingesetzt“, kündigt Geschäftsführer Mario Schmidt an. „Wir stehen als Verband solide da und können deshalb weiter wichtige Vorhaben, die den Kommunen und Bürgern zugute kommen, umsetzen.“