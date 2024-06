Fleischindustrie Millionen-Investition in Möckern: Wie Wiesenhof Hühner kurz vorm Schlachten mit blauem Licht beruhigen will

Wiesenhof in Möckern nimmt eine neue Lebendtier-Annahme in Betrieb. Die Sachsen-Anhaltinische Geflügelspezialitäten GmbH bekennt sich damit zum Standort und lässt sich mehr Effizienz und Tierwohl rund 15 Millionen Euro kosten. Was kann die neue Anlage?