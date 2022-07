Missstände in Körbelitz werden behoben

Erleichterung in Körbelitz. Nach jahrelanger Vorbereitungs- und Planungszeit konnte ein für die Ortschaft wichtiges Richtfest gefeiert werden.

Mösers Gemeindebürgermeister Bernd Köppen schlägt den letzten Nagel ein beim Richtfest in Körbelitz.

Körbelitz - Viele freudige Gesichter gab es jetzt beim Richtfest im Lindenweg in Körbelitz. Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos) schlug den symbolischen letzten Nagel ein. „Nach altem Brauch, so soll es sein, schlägt der Bauherr den letzten Nagel ein“, sprach Andreas Gereke vom ausführenden Unternehmen Gereke-Bau. Dem Bau sei jetzt die Krone aufgesetzt worden, so Gereke.