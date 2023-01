Mit dem Glühwein-Express von Altengrabow nach Loburg

Es ist wieder soweit: Der Glühwein-Express der Loburger Dampfzugbetriebsgemeinschaft setzt sich Ende Januar wieder in Betrieb.

Loburg - Eine beliebte Tradition im Jerichower Land wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Am Sonntag 29. Januar, setzt sich einmal mehr der Glühwein-Express der Loburger Dampfzugbetriebsgemeinschaft auf der Nebenbahn Loburg - Altengrabow in Bewegung. Um 14 Uhr startet der Traditionszug, bestehend aus Personenwagen der historischen Reichsbahn. Sie alle wurden von den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft restauriert.