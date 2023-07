Gommern - Seit Mitte der vergangenen Woche können Gommerns Regionalbereichsbeamtinnen (RBB) Sina Wilke und Nadin Hesse mit sogenannten Pedelecs auf Streife gehen. Verfolgen sie nun Verbrecher auf dem Elektrofahrrad? „Nein, genau das nicht - und wir haben auch kein Blaulicht an den Rädern“, sagt Nadin Hesse und lacht. „Erstens sind die Pedelecs dafür nicht gedacht, und zweitens ist das auch nicht das Aufgabengebiet von RBBs“, sagt sie.

„Unser Aufgabenbereich erstreckt sich vor allem auf Prävention und die Kommunikation mit den Bürgern. Wir sind ihre Ansprechpartner und Kontaktpersonen bei der Polizei. Wir nehmen Anzeigen auf, widmen uns Sorgen und Problemen, die in den Bereich der Polizei fallen, führen auch viele präventive Maßnahmen durch und informieren. Um in einen guten Kontakt zu den Bürgern zu kommen, sind wir - so oft wir können - auf Außeneinsätzen in der Einheitsgemeinde unterwegs. Und genau dafür sind die Pedelecs perfekt“, erklärt Nadin Hesse.

Erfolgreicher Start

Aber was genau sind Pedelecs? „Es gibt unterschiedliche Varianten von E-Bikes, Elektrorädern und Pedelecs, die sich dann auch nochmal unterscheiden. Für manche braucht man sogar einen Führerschein. Das Wichtigeste unserer Pedelecs ist, dass sie eine Trittunterstützung bis 25 km/h bieten“, so die Regionalbereichsbeamtin.

Erstmalig waren Nadin Hesse und Sina Wilke am Sonnabend mit ihren nigelnagelneuen Pedelecs unterwegs: Nach Nedlitz zum Dorffest. „Es war toll“, freut sich Nadin Hesse im Nachhinein. „Man ist ruckzuck auf 25 bis 30 km/h, Strecke und Zeit verfliegen wie im Fluge“, sagt sie und lächelt.

In Nedlitz angekommen ist dann auch genau das passiert, was die Hoffnung der RBBs war. Man ist mit den Bürgern ins Gespräch gekommen, natürlich auch über die Pedelecs. Darüber gibt es einiges zu berichten.

Gut gerüstet für alle Fälle

„Die Ausstattung ist gehobener Standard“, beginnt Nadin Hesse aufzuzählen. „Alles ist aufeinander abgestimmt. Wir haben LED-Licht und auch Sicherungstechnik vom neusten Stand. Außerdem haben die Pedelecs eine besonders dicke Bereifung, die es ermöglicht, auch gut auf Wald- und Wiesenwegen zu fahren, was uns in und um Gommern sehr zu Gute kommt“, so Nadin Hesse.

So können Feld und Flur befahren werden, wo ein normaler Streifenwagen nicht hinkommt. „Es reicht schon der Kulk, wo wir normalerweise auf Fußstreife unterwegs sind. Das können wir nun mit den Rädern erledigen. Oder auch im Naherholungsgebiet sind die Räder Gold wert, um sich vor Ort zu bewegen und auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Mit den Pedelecs lernen wir unser Gebiet nochmal auf ganz neue Weise kennen“, berichtet Nadin Hesse.

Hinten auf dem Gepäckträger des Pedelecs ist ein Koffer angebracht, in dem die RBBs Unterlagen mitnehmen können. „Hier wurde auch mitgedacht, der Koffer ist abnehmbar“, sagt Nadin Hesse. „So können wir für normale Anzeigen auch die Räder statt dem Streifenwagen nehmen.“

Für mehr Bürgernähe

Aber die Räder sind auch schwer. 28 Kilogramm bringen sie auf die Waage. „Das ist ein Punkt, den wir bei Fragen zu E-Bikes oder Pedelecs hervorheben. Jeder sollte sich natürlich genau überlegen, ob er sich ein solch schweres Rad zulegt. Es in den Keller oder in den ersten Stock zu tragen, ist sehr mühselig.“

Nadin Hesse betont im Gespräch immer wieder die Bürgernähe, die mit den Pedelecs eine neue Stufe erreicht. „Mit dem Auto sind wir ja immer schnell weg. Wenn wir mit den Pedelecs unterwegs sind, sind wir für jeden leicht ansprechbar.“

„Ja, wir gehen jetzt tatsächlich mit etwas mehr Lächeln im Gesicht zur Arbeit. Einen Großteil unseres Dienstes absolvieren wir ja im Sitzen - am Schreibtisch oder im Auto. Jetzt bekommen wir mehr Bewegung und auch ein Lächeln von den Bürgern, wenn sie uns auf den Rädern sehen“, freut sich Nadin Hesse.