Mit Puppe und Plakat am Kran: Darum macht Dachdecker in Möser auf Probleme im Handwerk aufmerksam

Am Ortseingang Möser direkt an der Bundesstraße 1 hängt das Plakat bei Dachdecker Maue.

Möser - Ein „Riesenaufschrei“ solle es nicht sein, aber doch ein Hinweis auf die schwierige Situation, in der sich auch das Handwerk befinde, sagt Dachdeckermeister Thorsten Maue. Er lässt in Möser an der Bundesstraße 1 eine Puppe auf einem Kran demonstrieren.

An einem Kranausleger auf seinem Firmensitz direkt an der Ortsdurchfahrt in Möser schwebt ein Handwerker an der Werkbank, dazu ein Schild: „Durch das Pfuschen der ,Bundesregierung’ hängt das Handwerk in der Luft“.

Motiviert durch die Bauernproteste

Angesprochen wurde Maue im Laufe der vergangenen Woche auf die Aktion noch nicht, aber positive Reaktionen erhielt er über die sozialen Medien, wie es auf Nachfrage heißt. Die Gespräche werden wohl folgen, wenn die Arbeit für die Dachdecker wieder richtig losgehe.

Die Probleme, auf die er verweisen möchte – wie die überbordende Bürokratie – belasten das Handwerk nicht erst seit kurzem. Aber die Bauerndemos regten Thorsten Maue an, darüber nachzudenken, weshalb die Proteste so umfangreich ausfallen. Für ihn sei seine Beteiligung letztlich aus der Summe vieler Faktoren entstanden.

„Das Handwerk findet immer einen Weg, Dinge zu lösen“, sagt der Dachdeckermeister. Allerdings nehmen die Herausforderungen immer mehr zu – beispielsweise Mitarbeiter zu finden und zu halten oder alle Vorgaben und Regulierungen zu beachten. „Immer nur in einem schwierigen Umfeld zu agieren, ist auf die Dauer nicht wünschenswert.“