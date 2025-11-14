Angespanntes Warten auf die Jahresendabrechnung des Stromanbieters gehört für Familie Radke aus Burg der Vergangenheit an. Sie haben sich einen unabhängigen, nachhaltigen und umweltfreundlichen Alterswohnsitz gebaut.

Mit Solardach und Zisterne unabhängiger leben: Familie Radke in Burg macht genau das

Staatssekretär Thomas Wünsch, Beate und Jörg Radke und Bürgermeister Philipp Stark bei der Auszeichnung mit der Grünen Hausnummer Plus für das Holzhaus.

Burg/Reesen - Die Energiepreise steigen und im Sommer darf man am Tag nicht mehr seinen Garten wässern. Wie kann man hier unabhängiger werden und damit auch gleichzeitig ökologischer? Familie Radke hat in Burg ein Haus gebaut, das genau das kann.