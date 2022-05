Mitglieder von Metalband „On a knife's edge“ aus Burg feilen an Songs für erstes Album

„On a knife's edge“ arbeiten an ihrem ersten Album. Die Metal-Band aus Burg berichtet von ihrer Entstehung, von Konzerten, von den Schwierigkeiten, einen Proberaum zu finden und warum sie sich immer gern an Bockwürste erinnern.

Burg - An den Wänden des Proberaums der Metal-Band „On a knife's edge“ aus Burg hängen Poster von Musikern wie „Slipknot“. Für mehrere Bandmitglieder war und ist die Band aus Iowa ein musikalischer Einfluss. Slipknot haben es bereits auf die großen Bühnen und in die CD-Sammlung vieler Menschen geschafft. Dort sind „On a knife's edge“ noch nicht angekommen, was aber hauptsächlich daran liegt, dass die fünf Metaler noch an ihrem ersten Album arbeiten.