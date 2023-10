Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Biederitz - In vielen Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsräten steht 2024 ein Generationswechsel bevor. Nicht wenige Frauen und Männer, die um 1990 in die Kommunalpolitik gegangen waren, wollen aus Altersgründen nicht erneut kandidieren. Deshalb ist abzusehen, dass für die kommende Kommunalwahl besonders viele neue Kandidaten geworben werden müssen. Aber wie gelingt das am besten? Darüber diskutierten 30 Bürgermeister oder ihre Stellvertreter aus dem Norden Sachsen-Anhalts in Biederitz. Sie kamen zur 33. Sitzung des Arbeitskreises Nord des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt im Biederitzer Rathaus zusammen.