Mittelaltes Eisen legt Zwischenstopp in Loburg ein

Loburg - Altes Eisen machte am Sonnabend in Loburg am Bahnhof Station. Der längst stillgelegte Haltepunkt der Eisenbahnlinie wurde von den Organisatoren der diesjährigen „Creme21-Rallye“ zu einem der Haltepunkte der Tour, welche am vergangenen Mittwoch in Magdeburg ihren Anfang nahm und am Sonntag in Leipzig endete.