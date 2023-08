Das Mitternachts-Shopping hat für Belebung in der Innenstadt gesorgt. Wird es eine Fortsetzung geben?

Burg - Ein kräftiger Regenguss ließ Händler und Gastronomen am Abend 25. August besorgt gen Himmel schauen, aber schon sehr bald wurde es trocken, dem Mitternachts-Shopping stand nichts im Wege. Am 28. August zeigten sich die Organisatoren sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Und gibt es eine Neuauflage 2024?

„Ich war sehr, sehr positiv überrascht und glücklich“, sagte Karen Ahlert von Geschenke Hellwig. Alles habe zusammengepasst: Musiker, Publikum und Atmosphäre. Und das nicht nur rund um den Magdalenenplatz. „Ich komme ja aus dem Geschäft nicht immer so raus, aber Freunde von mir haben bestätigt, dass es auf der ganzen Schartauer so war“, schilderte sie.

Gute Laune in die Geschäfte getragen

Auch Cornelia Gentz vom Schuhhaus in der Magdeburger Straße schwärmte in den höchsten Tönen. „Das war ein sehr gelungener Abend“, fasste sie zusammen. Schon die Vorbereitung zusammen mit Karen Ahlert und Elvira Niemann vom Mode-Expresse, unterstützt von der Wirtschaftsförderung der Stadt habe sehr viel Spaß gemacht.

Die Leute seien gut gelaunt und kauffreudig gewesen. „Und die gute Laune haben sie in die Geschäfte getragen“, so Genz. Den ganzen Abend über habe es auch Lob von den Kunden für die Veranstaltung gegeben.

Vergangene Jahre waren verhaltener

Die sei in den vergangenen Jahren etwas verhaltener gelaufen. Deshalb hätten sich die Händler besonders über den guten Kundenzuspruch am Freitagabend gefreut. „Daran werden wir im kommenden Jahr anknüpfen“, kündigte sie an.

Dann ist wohl auch wieder Orgelfelix mit von der Partie. Er gehörte zum musikalischen Rahmenprogramm und ist schon Stammgast.

Schon seit mehrerenJahren dabei

„Ich bin schon seit sechs, sieben Jahren dabei und komme immer wieder gerne nach Burg“, sagte der Leierkastenmann im Gespräch mit der Volksstimme.

Die vierjährige Leni war begeistert von den Klängen von Orgelfelix, Stammgast beim Mitternachts-Shopping. Foto: Thomas Pusch

Ein Mitternachts-Shopping 2024, das sieht auch Elvira Niemann. „Es war wirklich super“, fasste sie zusammen. Und so sah es auch der Trommler von Burg alias Bernd Felscher, der sich besonders darüber freute, dass sich auch Kinder und Jugendliche für sein Musikinstrument interessierten und trommeln wollten.