Möckeraner Turnverein feiert seinen 100. Geburtstag

Möckern - Es sollte eine Feier für alle Generationen werden: am Freitagnachmittag ab 14 Uhr war zum Familienfest auf dem Rasenplatz geladen worden. Am Sonnabend ging es in den Abendstunden noch einmal zur Sache. In Kooperation mit einem Radiosender gab es Livemusik und viel Gelegenheit zum Tanzen bei der „Möckeraner Sommernacht“. Über 500 Gäste hatten sich bereits im Vorfeld für die Samstagabendparty angemeldet.