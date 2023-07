Möckern - Nur wenige Stunden blieben Torsten Quandt am 4. Juni 2013, um in Möckern eine Einsatzzentrale zu bilden, die aus der zweiten Reihe heraus Einsatzkräfte für den Kampf gegen das Hochwasser organisieren sollte. Dem damaligen Stadtwehrleiter der Einheitsgemeinde mit 27 Ortsfeuerwehren war die Aufgabe zugewiesen worden, solche Kräfte zu organisieren.

Nicht jeder Stiefel hielt dem Wasser auf Dauer stand. Feuerwehr Möckern

Torsten Quandt erinnert sich an die turbulente Zeit vor zehn Jahren: „Als am 4. Juni der Landrat die Führungskräfte der Feuerwehren im Landkreis über den bevorstehenden Katastrophenalarm informierte, rief ich noch am Abend alle Ortswehrleiter der Einheitsgemeinde Möckern zusammen, um die verfügbare Einsatzstärke in unseren Ortsfeuerwehren zu ermitteln.“

Seine Aufgabe sollte es für die kommenden Tage und Nächte sein, die Schar verfügbarer Helfer in den Wehren zu koordinieren. „Die Einsatzleitungen in den von der Flut betroffenen Orten haben ihren Kräftebedarf an die Leitstelle Burg gemeldet“, fasst Torsten Quandt die damalige Situation zusammen. „Die Leitstelle hat dann uns informiert und wir haben anhand unserer Listen gesagt, welche unserer Wehren als nächstes alarmiert werden können. Natürlich immer unter Beachtung, dass auch weiterhin der Brandschutz in der Einheitsgemeinde Möckern zu jeder Zeit gewährleistet sein muss. Auch galt es, Ruhezeiten zu beachten.“

Torsten Quandt leitete die Einsatzsstelle in Möckern. Feuerwehr Möckern

Wegen der Aufgaben im Bereich der Autobahn 2 habe er die dort benötigten Wehren Theeßen, Küsel und Wüstenjerichow in seiner Planung außen vor gelassen. „Die konnte ich ja nicht ins Hochwasser schicken“, so Quandt.

Gerätehaus Möckern zur Einsatzzentrale gemacht

Im Möckeraner Gerätehaus liefen alle Fäden zusammen, hier versammelten sich die alarmierten Helfer aus den Ortsfeuerwehren, bevor es in die Einsatzgebiet ging. Der Schulungsraum im Möckeraner Feuerwehrgerätehaus im Lochower Weg war zur Einsatzzentrale umfunktioniert worden. Mit Kuno Schwaderer und Gerhard Specht holte sich Quandt damals zwei wichtige Helfer an die Seite. Deren Aufgabe war es, zu notieren, welche Kameraden und welches Material tatsächlich und wie lange im Einsatz sind. Die Statistik war nicht nur wichtig für eventuell später erforderliche Nachweise bei Arbeitgebern. In den ersten Tagen wurde auch Technik und Personal vom Bauhof der Stadt Möckern genutzt.

Kuno Schwaderer, damals 70 Jahre alt und früher selbst Ortswehrleiter in Möckern, denkt mit Respekt an die Zeit zurück: „Torsten war Leiter und Gerhard und ich haben protokolliert. So konnten wir genau nachweisen, wer da war und wohin gefahren ist. Es war eine hektische Zeit, daher war es wichtig, dass alles irgendwo festgehalten wird.“

Bis zu 200 Leute am Tag mit Essen versorgt

Eine weitere Aufgabe, die die Möckeraner Feuerwehren übernahmen, war die Versorgung der eigenen Leute. „Wir haben es wirklich fertig gebracht, bis zu 200 Leute am Einsatzort zu versorgen, egal, wo die gerade eingesetzt waren“, erzählt der damalige Stadtwehrleiter.

Gekocht wurde in der Küche des Möckeraner Gerätehauses. Nicht selten stand auch ein großer Grill vor der Wache. „Frühstück, Mittag, Kaffee Abendessen – es ist heute noch ein Wunder, was die Kameraden da gekocht und gebraten haben. Es kamen immer Leute zum Helfen. Bürger kamen mit Lebensmitteln und Kuchen. Auch die Supermärkte und Firmen aus der Region unterstützten uns“, so Quandt. Mit dem Essen ging es dann im Mannschaftswagen zu den Einsatzorten. Es kam auch vor, dass Polizeikräfte oder Kameraden aus anderen Wehren Essen aus Möckern bekamen.

Gruppenbild auf dem Deich mit Möckeraner Feuerwehrleuten. Viel Zeit zum Verschnaufen blieb den Helfern nicht. Feuerwehr Möckern

Vom 5. bis 12. Juni waren die Kameraden der Freiwilligen Ortsfeuerwehren der Stadt Möckern im Einsatz. Als im Jerichower Land der Katastrophenalarm beendet wurde, packten einige der Kameraden vom 14. bis 16. Juni auch noch in Wust im Altmarkkreis Stendal mit an.

„Die Stimmung war gut“, so das Fazit von Torsten Quandt: „Jung und alt haben zusammen geackert, das hat natürlich verbunden. Notsituationen schweißen zusammen. Es gab nicht eine Wehr, die sich geweigert hat, rauszufahren. Unsere Stadt hat zwar eine große Fläche, aber eben auch großes Potenzial.“ Er selbst habe fast die gesamte Zeit der Flutkatastrophe im Möckeraner Gerätehaus verbracht.

Keine dramatischen Einsätze nebenbei

Glück hatte die Einheitsgemeinde Möckern in diesen bewegenden Tagen gleich in zweierlei Hinsicht. Selbst war man nicht von Hochwasser betroffen – und auch von anderen Alarmierungen blieb man verschont. „Zu der Zeit hatten wir nur ein, zwei kleine andere Einsätze, aber nichts Dramatisches“, sagt Torsten Quandt. „Natürlich gab es Materialausfälle, kaputte Pumpen, etliche Stiefel, Handschuhe und Hosen waren danach hinfällig. Aber das wurde alles ersetzt“, so Quandt.

Die Abteilung Küche der Freiwilligen Feuerwehr Möckern vermerkte am 12. Juni 2013: „Im Zeitraum vom 5. bis 12. Juni 2013 sind bezüglich des Hochwassereinsatzes der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Möckern folgende Gegenstände abhanden gekommen oder kaputtgegangen: Kaffeeautomat Regina 40, drei Pumpkannen für 2-Liter-Kannen, zwei Thermoskannen, zwölf Kaffeekannen und acht Frühstücksteller.“