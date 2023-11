Kleine Monster, Geister und Sensenmänner nehmen am Halloween-Nachmittag die Spielgeräte in der Zeddenicker Schulstraße in Beschlag.

Zeddenick - Und wenn sie noch so gruselig aussahen – am Abend des jüngsten Halloweens dürften die Kinder aus Zeddenick an den Haustüren ziemlich artig nach Süßem gefragt haben. Hatten sie schließlich noch vor Einbruch der Dunkelheit den langersehnten neuen Kinderspielplatz am Ende der Schulstraße in Beschlag nehmen dürfen.

Die Eröffnung des Spielplatzes wurde zu einem gut besuchten, aber windigen kleinen Fest, bei dem die Ortsfeuerwehr und der Kulturverein „Zeddenicker Kiebitze“ zum Gelingen beigetragen hatten. Der Freigabetermin am Reformationstag sorgte zudem dafür, dass zahlreiche Kinder in schaurigen Gewändern zur Einweihung erschienen.

Kaum dass Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger und der jüngst zurückgetretene Zeddenicker Ortsbürgermeister Bastian Münzel das symbolische Band durchtrennt hatten, stürmten Skelette, Hexen und Sensenmänner die neuen Geräte. Zu den bisherigen Geräten, einer Schaukel, einer Wippe und einer Rutsche, kamen neu hinzu: ein Trampolin, eine Nestschaukel, ein Klettergerüst und eine Jugendbank.

Fördergelder genutzt

Der Spielplatz war mit viel Eigenleistung der Zeddenicker und Unterstützung der Stadt Möckern realisiert worden. Das Ausheben des Bodens, das Befüllen der Spielflächen mit Kies und den Aufbau der Geräte übernahmen die Einwohner, berichten Bastian Münzel und die nun amtierende Ortschefin Madlen Merke. Sogar die Kinder hatten beim Sandschippen mitgeholfen, betonte Münzel. Die Abnahme der Spielgeräte erfolgte über die zuständigen Stellen.

Laut Angaben aus dem zuständigen Bau- und Ordnungsamt der Stadt Möckern liegen die Gesamtkosten bei etwa 25.000 Euro. Dabei flossen etwa 16.000 Euro Fördermittel. „Die Fördermittel wurden durch das Regionalbudget mit der Projektförderung für die Maßnahme Dorferneuerung und -entwicklung vergeben“, erklärt Verwaltungsmitarbeiter Florian Aderholz: „Diese wurden für kurzfristig umsetzbare Projekte zur Verfügung gestellt, das Projekt in Zeddenick erfüllte dabei die Anforderungen für den Erhalt der Fördermittel.“

Nach Aussage von Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger bemühe sich die Stadt auch bei anderen kommunalen Spielplätzen stets um solche Fördergelder. Weil der Spielplatz beiderseitig eines kaum befahrenen Endstücks der Straße liegt, wurde dieser Abschnitt zur Spielstraße deklariert, was mit einem Schild verdeutlicht wird.

Erlebnispfad wächst

Es ist den rührigen Bürgern des Ortes und dem Heimatverein zu verdanken, dass der Spielplatz quasi eingebettet ist in einen Erlebnispfad. So findet sich hier auch eine Metallstele, die darauf verweist, dass bei gutem Wetter von hier aus sogar der Brocken zu sehen ist.

„Der Erlebnispfad ist ein eigenes Projekt“, verrät Madlen Merke. Der Heimatverein knüpft dabei ein Band aus allen bisherigen Aktionen, von „Appelallee“ über den Puhl, die Kirche, das Dorfgemeinschaftshaus – und eben dem Spielplatz. Am Spielplatz war unlängst eine „Wildhecke“ angelegt worden. Hier kommen dieses Jahr noch neue Pflanzen dazu. Dank der im Ort lebenden Natur- und Waldpädagogin Lisa Werblow bekomme der Erlebnispfad richtig Schwung, freut sich die amtierende Ortsbürgermeisterin. Im Ortschaftsrat gibt es den Plan, auch einen Rastplatz in den Erlebnispfad zu integrieren.