Wenn es nach dem Entwurf der neuen Risikoanalyse geht, könnten einige von Möckerns Ortsfeuerwehren in Zukunft zusammengelegt werden.

Möckern: Sanierungsstau in Feuerwehrdepots

Möckern - In den Ortsfeuerwehren von Möckern rumort es derzeit. Der Entwurf der sogenannten Risikoanalyse sieht vor, dass einige der bislang 27 Gerätehäuser in Möckerns Ortschaften nicht mehr komplett ausgestattet sind und die Einsatztechnik inklusive Fahrzeuge mehrerer Ortsfeuerwehren stattdessen an einem zentralen Ort zusammengelegt werden sollen.