Möckern - Da kullerte so manche Träne auch bei den Kollegen und Schülern: Fast 40 Jahre lang war sie die gute Seele der Grundschule im Schloss Möckern.

Vier Schulleiter unterstützte sie und Generationen von Kindern haben von ihr Pflaster auf diverse Wehwehchen geklebt bekommen. Nun wurde Schulsekretärin Sabrina Beck mit 64 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Nach einer „amtlichen“ Verabschiedung im Rathaus Möckern am Montag folgte am Mittwoch in der Grundschule Möckern ein weiteres Abschiednehmen. Bei der letzten Schülerversammlung des Schuljahres brachten die Kinder am Mittwoch ihrer Sekretärin mehrere Ständchen und Aufführungen. „Es war wirklich eine sehr schöne und spannende Zeit“, beteuerte Sabrina Beck.