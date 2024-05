Der Start in den Mai ist hierzulande mit vielen Traditionen versehen. In Möckern gehört das Maibaumstellen unweigerlich dazu.

Möckern startet feurig in den Mai

Der Feuerwehrnachwuchs übernahm das Anzünden des Maifeuers in Möckern.

Möckern - Ganz ausnahmsweise durfte sich der Nachwuchs der Freiwilligen Ortsfeuerwehr von Möckern – statt im Löschen – auch mal im Anzünden eines Feuers üben. Anlass waren die zurückliegenden Feierlichkeiten am Vorabend des ersten Mai.

Wie in zahlreichen anderen Ortschaften der Einheitsgemeinde hatten auch die Möckeraner Feuerwehrleute am Dienstagabend zum Aufstellen des Maibaumes eingeladen. Der geflochtene Kranz an der aufgestellten Birke sei eine Gemeinschaftsarbeit von Möckeranern und Zeddenickern, erklärte Möckerns Ortswehrleiter Erik Ziepel.

Gleich nebenan auf der Wiese am Lochower Weg durften im Anschluss an das Maibaumstellen die jugendlichen Brandschutzhelfer von Möckern mit Fackeln und unter Aufsicht den aufgeschichteten Holzstapel entzünden. Allerdings geriet das lodernde Feuer schnell zur Nebensache. Die meisten Schaulustigen versammelten sich im Bereich des Feuerwehrgerätehauses, wo die Feuerwehrleute und die Mitglieder des Fördervereines Bänke und Tische aufgestellt hatten. Hier ließen es sich zahlreiche Möckeraner bei Musik, Getränken und Gegrilltem gut gehen.