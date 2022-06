Möckern will 100 Flüchtlinge aus Ukraine aufnehmen

In Möckern hat sich ein Aktionsbündnis formiert, mit dem etwa 100 ukrainische Flüchtlinge, darunter Studierende einer ukrainischen Partnerinstitution der Theologischen Hochschule Friedensau (ThHF), nach Möckern in Sicherheit gebracht werden könnten.

Möckern/Friedensau - Der Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine hat auch in der Einheitsgemeinde Möckern große Betroffenheit und zugleich eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Schnell wurden über digitale Medien Sammelaufrufe gestartet. Auch bei einigen Ortsfeuerwehren werden inzwischen Sachspenden entgegen genommen. Besondere Bestürzung herrschte im Hochschulort Friedensau, in dem immer auch Studierende aus der Ukraine zu Gast sind.