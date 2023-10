Was in anderen Städten „Goldenes Buch“ heißt, ist in Möckern das Ehrenbuch. Der Stadtrat diskutierte nun, wer entscheidet, welche Personen sich eintragen dürfen.

Möckern - Allein schon der Name der bisherigen Richtlinie las sich wie ein ganzes Buch - doch das im Paragraf 2 der „Richtlinie der Stadt Möckern über die Ehrung von verdienstvollen Bürgern der Stadt und des In- und Auslandes und von Mitgliedern des Stadtrates sowie zur Ausgestaltung von persönlichen Jubiläen“ erwähnte „Ehrenbuch der Stadt Möckern“ gab es bis vor wenigen Monaten noch gar nicht. Nun aber soll dieses Ehrenbuch mit der jüngst beschlossenen Änderung der Richtlinie seine volle Wirkung entfalten können.

Stadtchefin soll nicht alleine entscheiden

In der zurückliegenden Stadtratssitzung sollten die Ratsleute nun beschließen, dass alleine die Stadtbürgermeisterin darüber entscheiden möge, wer sich denn in das Ehrenbuch eintragen dürfe. In der dem Beschluss vorangehenden Diskussion stellte CDU-Stadtrat Detlef Friedrich jedoch den Antrag, dass auch der Hauptamtsleiter der Stadt Möckern sowie die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen, beziehungsweise deren Stellvertreter ebenfalls mitentscheiden sollen.

Möckerns Stadtchefin Doreen Krüger erklärte, sie hätte die Fraktionsspitzen ohnehin an den Entscheidungen beteiligen wollen. Es sei vielmehr darum gegangen, kurzfristig eine Entscheidung treffen zu können, ohne den meist nur vier Mal im Jahr tagenden Stadtrat abwarten zu müssen.

Mit einer Enthaltung beschlossen die Stadträte letztlich, dass die Stadtbürgermeisterin, die Fraktionsvorsitzenden und der Hauptamtsleiter gemeinsam in nicht öffentlicher Sitzung und mit einfacher Mehrheit entscheiden sollen, wer sich künftig in den dicken Wälzer mit braunem Ledereinband und goldener Schrift samt Wappen eintragen darf.

Möckerns Hauptamtsleiter Bernhard Ruth machte in der Stadtratssitzung noch einmal klar, dass es sich bei den hier zu würdigenden Personen nicht um die Würdigung von Ehrenbürgern der Stadt Möckern handele, sondern um verdienstvolle Bürger der Stadt sowie hochrangige Gäste, die die Stadt Möckern besuchen und sich dabei in das Ehrenbuch eintragen können sollen.

Er führte ein Beispiel aus Wernigerode an, bei dem sich der Bundesminister Robert Habeck ins Goldene Buch der Stadt habe eintragen sollen, jedoch eine Petition dagegen angestrengt worden war, um das zu verhindern.

Auch Ehrennadel und Ehrengeschenk möglich

In der besagten Richtlinie werden neben dem Ehrenbuch auch andere Möglichkeiten der Würdigung festgelegt. So gibt es etwa noch die Goldene Ehrennadel der Stadt Möckern. Sie kann für besonders herausragende Verdienste um die Stadt Möckern verliehen werden. Die Ehrennadel ist eine goldene Nadel, versehen am Kopf mit dem Wappen der Stadt Möckern und auf der Innenseite mit einer fortlaufenden Nummer. Vorschläge zur Verleihung können die Fraktionen des Stadtrates und die Bürgermeisterin unterbreiten. Die Entscheidung trifft der Stadtrat.

Außerdem können Bürger, Vereine und Unternehmen der Stadt Möckern sowie des In- und Auslandes für ihre ehrenamtliche Tätigkeit oder ihre Verdienste für die Stadt Möckern mit einem Ehrengeschenk geehrt werden. Hier entscheidet die Bürgermeisterin. Gleiches gilt für die Festlegung der Art und des Umfangs des Ehrengeschenks. Ortschaftsräte und Ortsbürgermeister können Vorschläge für die Ehrung von Bürgern ihrer Ortschaft machen.