Möckern - Adel verpflichtet, heißt es – und nachdem die Einheitsgemeinde Möckern unlängst mit der Aufnahme einer Jahrhunderte alten Eiche in Klein Lübars in die Liste der Deutschen Nationalerbebäume geadelt wurde, rückte das Thema „Kommunale Baumpflege“

wieder in den Fokus: Wie will man künftig mit dem Stadtgrün umgehen? Immer wieder gab es in der Vergangenheit auch Kritik an Baumschnitt- oder Pflegemaßnahmen durch den städtischen Bauhof.