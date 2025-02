Alle reden von Ärztemangel auf dem Lande, aber wie sieht es hier denn mit Therapeuten aus? In Möckern bietet Katharina Faust als derzeit einzige Ergotherapeutin ihre Dienste an.

Möckerns einzige Praxis für Ergotherapie jetzt in zentraler Lage

Katharina Faust (re.) mit Mitarbeiterin Sandra Scheppe in den neuen Praxisräumen in Möckern.

Möckern - Seit dem Umzug in die neuen Praxisräume in dem Einkaufs- und Dienstleistungskomplex in der Burger Straße 23b ist mehr Platz für die verschiedenen Angebote der Ergotherapie.