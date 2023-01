Die rund 470 Kameraden der 27 Ortsfeuerwehren in der Einheitsgemeinde sind in diesem Jahr dazu aufgerufen, sich eine neue Wehrleitung zu geben.

Möckern - Nach fast 23 Jahren Stadtjugendwartin ist Schluss, sagt „Conny“ Vietmeyer und möchte nun Platz machen für die jüngeren Kameraden. Zehn Jahre lang hatte sie im Bereich Fläming die Feuerwehrjugendarbeit betreut, danach weiter 13 Jahre als Stadtwehrleiterin in der Stadt Möckern. Zur anstehenden Wahl in diesem Jahr tritt sie nicht mehr an.