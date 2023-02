Möckerns Narren übergeben den Rathausschlüssel wieder an die Bürgermeisterin

Möckern - Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es bekanntlich, doch für den Möckeraner Karnevalsklub (MKK) fangen nach dem Aschermittwoch die Vorbereitungen auf das große Jubiläum an. „Wir wollen unseren 50. Vereinsgeburtstag im kommenden Jahr schon etwas anders begehen, vielleicht mit einer zusätzlichen Gala-Veranstaltung“, sagte MKK-Präsident Lutz Hilse am Rosenmontag bei einer internen Veranstaltung der Möckeraner Narren im Vereinsheim „Bütt“.