Foto-Abend Möckerns Ortsbürgermeister Detlef Friedrich gibt Einblicke in seine Sammlung alter Fotografien der Stadt Möckern

Einen Blick in die Vergangenheit der Ortschaft Möckern wagten am Sonntag gut 80 Gäste im Foyer der Stadthalle Möckern. Ortsbürgermeister Detlef Friedrich hatte tief in seinem Fundus alter Fotografien gestöbert.