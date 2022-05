Familie erhält Ehrenpatenschaft Möckerns Stadtbürgermeister Frank von Holly überreicht Eltern mit sieben Kindern Urkunde und Geschenke

Familie Beckmann aus Küsel freute sich am 9. Juli über die Geburt ihres siebenten Kindes. Töchterchen Milla Lynn wurde in der Helios Klinik Jerichower Land in Burg geboren. In diesem Fall kann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Antrag die Ehrenpatenschaft übernehmen.