Moderne Kita entsteht in Leitzkau

Jetzt geht es an die Details. Nachdem in dieser Woche die Absichtserklärung zum Umbau des Gemeindezentrums am Jesteburger Weg in Leitzkau zur Kindertagesstätte zwischen der Stadt und der Johanniter-Unfallhilfe als freiem Träger unterzeichnet wurde, soll bis Jahresende der Betreibervertrag unterschriftsreif sein.

Gommern - Größer, barrierefrei und naturnaher. Das sind die Merkmale, mit denen die Kindertagesstätte „Schlossgeister“ in Leitzkau an ihrem neuen Standort am Jesteburger Weg punkten können wird. Daneben wird die Kita bei ihrer Fertigstellung die modernste Kindereinrichtung in der Einheitsgemeinde Gommern sein und mit ihrer Erweiterung von 45 auf 69 Plätze für dringend benötigte zusätzliche Kapazitäten bei der Kinderbetreuung sorgen. In vielen Einrichtungen der Einheitsgemeinde gebe es momentan Wartelisten, sagte Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos). Er hatte in dieser Woche eine Delegation des Regionalverbandes Magdeburg/Börde/Harz der Johanniter-Unfallhilfe im Rathaus zu Gast. Gemeinsam mit Regionalvorstand Thomas Glückstein unterzeichnete er die Absichtserklärung zur Umnutzung des Gemeindezentrums am Jesteburger Weg zur Kindertagesstätte.