Burg/Stendal. - Es war ein lauer Sommerabend im Juli. Zwei junge Frauen trafen sich mit zwei jungen Männern auf einem Spielplatz in Burg-Nord. Doch dann eskalierte die Situation. So jedenfalls die Schilderung einer 14- und einer 19-Jährigen. Sie zeigten einen 17- und einen 20-Jährigen in der Nacht zum 21. Juli auf dem Burger Polizeirevier an. Nun hat die Stendaler Staatsanwaltschaft in einem der beiden Fälle eine Entscheidung getroffen. Was sind die Gründe?