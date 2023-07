Neben dem CDU- und dem SPD-Kandidaten sind keine weiteren Bewerber für das Bürgermeisteramt in Möser zu erwarten.

Am 15. Oktober 2023 wählt die Gemeinde Möser einen neuen hauptamtlichen Gemeindebürgermeister.

Möser - Für die Bürgermeisterwahl der Gemeinde Möser am 15. Oktober gibt es bisher zwei Kandidaten. Als erster Kandidat hatte sich der Ortsbürgermeister von Hohenwarthe, Frank Winter, für die CDU nominieren lassen. Der Ortsbürgermeister von Hohenwarthe ist bereits erfahrener Lokalpolitiker in der Gemeinde.

Im April dieses Jahres wurde ein zweiter Kandidat bekannt. Die SPD nominierte Marko Simon. Der 47-Jährige bringt den gleichen Erfahrungskatalog mit wie Winter: Simon ist Ortsbürgermeister in Schermen und langjähriges Mitglied des Gemeinderates Möser.

Bisher zwei Kandidaten zur Wahl aufgestellt

Neben der CDU und der SPD-Fraktion gibt es im Gemeinderat der Gemeinde Möser außerdem noch die Fraktion Die Linke und die FDP/ Wienke-Fraktion. Die Volksstimme hat beide Fraktionen befragt. Christian Luckau von der FDP/ Wienke-Fraktion erklärt auf Anfrage: „Soweit mir bekannt ist, will von uns dreien bisher keiner als Hauptverwaltungsbeamter der Gemeinde Möser kandidieren.“

Aus der Die Linke-Fraktion kommen vergleichbare Stimmen: „Es ist keine Kandidatur zu erwarten“, sagt Fraktionsmitglied Thomas Trantzschel. Er erinnert zugleich daran, dass sich gemäß Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt sich auch Parteimitglieder außerhalb der Möser-Fraktion aufstellen lassen könnten.

Bewerber außerhalb der Fraktionen möglich

Was sieht das Kommunalverfassungsgesetz vor? Wählbar sind Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes und Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die am Wahltag das 21. aber noch nicht das 67. Lebensjahr vollendet haben, heißt es in der Stellenausschreibung der Gemeinde. Außerdem gilt, dass die Bewerber jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt eintreten.

Ferner dürfen die Bewerber nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben. Ansonsten muss der Kandidat seinen Wohnsitz aber gar nicht in der Gemeinde Möser haben. Bewerber außerhalb der Fraktionen sind also möglich. Eine solche Bewerbung müsste dann von mindestens 69 Wahlberechtigten der Gemeinde Möser persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

Die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters ist durch eine Direktwahl zum 26 Januar 2024 neu zu besetzen. Sollte keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, findet am 5. November 2023 eine Stichwahl statt. Der neue Gemeindebürgermeister wird für die Dauer von sieben Jahren gewählt. Die Amtszeit beginnt mit seinem Amtsantritt. Die Frist für mögliche weitere Bewerbungen endet erst am 18. September 2023 um 18 Uhr, teilt die Gemeinde Möser in der Ausschreibung weiter mit.

Stichwahl ist nicht ausgeschlossen

Bei der vergangenen Wahl im Jahre 2016 gab es in der Gemeinde Möser 6889 Wahlberechtigte und eine Wahlbeteiligung von 44,5 Prozent, teilt die Gemeindemitarbeiterin Nadine Schwenck vom Sachgebiet Ordnung mit. Eine Stichwahl hatte es 2016 nicht gegeben. Allerdings lässt sich daraus weder die Wahlbeteiligung noch eine Stichwahl bei der diesjährigen Bürgermeisterwahl prognostizieren.