Möser - Nachdem der Gemeindewehrleiter, Dirk Jeitner, den Jahresbericht der Gemeindefeuerwehr Möser zu Ende gelesen hat, gibt es von den Gemeinderatsmitgliedern und von den anwesenden Bürgern erst einmal kräftigen Applaus.

„Ich schließe mich dem Landkreis an und bedanke mich im Namen der Gemeinde für ihre geleisteten Dienste“, sagt auch der Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos). Der Grund für den Applaus und Dank ist offensichtlich. Die Gemeindefeuerwehr Möser blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. „Noch nie in der Geschichte der einzelnen Ortswehren waren so viele Einsätze zu verzeichnen und abzuarbeiten“, berichtet Jeitner.

Im Jahr 2022 hatte es 207 Alarmierungen gegeben. Und das, obwohl die Feuerwehr mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen hatte. Von den Einsätzen waren 29 in Hohenwarthe, 17 in Körbelitz, 49 in Lostau, 70 in Möser, 16 in Pietzpuhl und 28 in Schermen. Die Schwerpunkte bei den Einsätzen bildeten zunächst die beiden Stürme Ylenia und Zeynep im Februar 2022. „Die Ortschaft Möser war hierbei am stärksten betroffen“, kommentiert Jeitner.

Feuerwehrleute über10 Stunden im Einsatz

Der nächste Schwerpunkt stellte wie schon Jahre zuvor die A2 dar. Insgesamt 24 Alarmierungen forderten hier das Ausrücken der Gemeindefeuerwehr. „Besonders kurios war, dass elf Einsätze hintereinander immer auf einen Dienstag fielen“, so der Gemeindewehrleiter. So habe sich schließlich der Begriff „Autobahndienstag“ bis über die Gemeindegrenzen hinweg etabliert. Bei den Einsätzen gingen die Mitglieder der Feuerwehr bis an ihre Leistungsgrenzen. Einige seien sogar dehydriert gewesen oder hatten Kreislaufprobleme. Nach Behandlung durch den Rettungsdienst konnten sie ihre Arbeit aber fortsetzen.

Ein weiterer Schwerpunkt stellten die Wald und Feldbrände dar. Der Grund hierfür war langanhaltende Trockenheit. Zwei Einsätze möchte der Gemeindewehrleiter besonders hervorheben. „Unsere Feuerwehren waren hier über zehn Stunden im Einsatz“, berichtet der Gemeindewehrleiter. Gemeint ist einmal der Einsatz bei der Firma „Pro Papier“ in Burg am 27. Juni sowie ein Einsatz auf der A2 mit drei getöteten Personen und einem getöteten Hund am 12. Juli 2022.

Aufgrund der Schwere des letztgenannten Unfalls wurde von der Gemeindewehrleitung bei diesem Einsatz zur Notfallseelsorge das erste Mal das Krisen-Interventions-Team (KIT) angefordert. Die Ausrückzeiten lagen in den meisten Fällen zwischen 3 bis 5 Minuten, so Jeitner. „Hier liegen wir weiterhin im Spitzenfeld des Landkreises“, fügt er hinzu.

Außerdem bemühten sich die Ortsfeuerwehren um die Gemeinschaft in den Dörfern. So fanden wieder die traditionellen Ortsfeuer, der Bunte Markt in Möser, das Maifeuer in Hohenwarthe und die Weihnachtsmärkte statt. Dirk Jeitner beendete seine Rede mit dem Ausspruch: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.“