Die Kommunalwahlen 2024 finden in Sachsen-Anhalt am 9. Juni statt. Für die Gemeinde Möser bedeutet das die Neuwahl des Gemeinderates und der Ortschaftsräte.

Im Verwaltungsamt an der Brunnenbreite in Möser hat der Bürgermeister seinen Sitz.

Möser - Zur Vorbereitung auf diese Wahlen wurden im Haupt- und Finanzausschuss von Möser am Dienstag, 21. November, mehrere Beschlussfassungen vorgelegt.

Wahlleitung vorgeschlagen

Zum einen geht es um die Gemeindewahlleitung zur Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl. Hierzu wird die Gemeindemitarbeiterin Anja Woizeschke-Schmidt vorgeschlagen. Die stellvertretende Wahlleiterin soll Gemeindemitarbeiterin Nadine Schwenck werden.

Wahlbereich festgelegt

Des weiteren soll das Wahlgebiet der Gemeinde einen Wahlbereich bilden. Laut Kommunalwahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt soll jeder Wahlbereich mindestens 1.500 Einwohner umfassen.

Neben Wahlbereich sowie der Festlegung der Wahlleitung und ihrer Stellvertretung hat es eine dritte Beschlussfassung gegeben, welche sich auch auf das Thema Wahlen bezog.

Bürgermeisterwahl gültig

Die vergangene Wahl des Gemeindebürgermeisters soll für gültig erklärt werden. „Einwendungen gegen die Wahl liegen nicht vor“, heißt es in der Begründung.

Die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Möser fand am 15. Oktober statt. Der Gemeindewahlausschuss hat dazu in seiner öffentlichen Sitzung am Folgetag das Gesamtergebnis der Bürgermeisterwahl im Wahlgebiet Möser festgestellt. Marko Simon (SPD) erhielt 2.139 Stimmen, Frank Winter (CDU) 1.073 Stimmen.

Die genannten Beschlussfassungen sind durch den Haupt- und Finanzausschuss „ohne große Diskussion“ durchgegangen und werden am Dienstag, 5. Dezember, dem Gemeinderat von Möser vorgelegt, bestätigte der Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos) der Volksstimme.

Bei der letzten Wahl zum Gemeinderat im Jahr 2019 erhielten Bewerber der CDU 3722 Stimmen, der SPD 3462 Stimmen, der Linken 1639 Stimmen, der AfD 1525 Stimmen, der FDP 1184 Stimmen und der FWG 269 Stimmen. Zusätzlich erhielt der Einzelbewerber Wienke 371 Stimmen und der Einzelbewerber Schunke 237 Stimmen.