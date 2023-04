Möser - Ein großes Gemeinschaftsprojekt in der Gemeinde Möser steht am Sonnabend, 13. Mai, an. Die Ortsfeuerwehren, der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hohenwarthe und der Lions-Club Jerichower Land starten den Marsch der Anerkennung. „Wie es der Name schon sagt, ist der Hintergrund dieses Marsches die Anerkennung und Wertschätzung der Arbeit unserer freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde“, so der Frank Winter, Ortsbürgermeister von Hohenwarthe.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.