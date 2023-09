Von vs

Der Gemeindebürgermeister, Bernd Köppen, appeliert zur Teilnahme am Bundesprogramm Ländliche Entwicklung und Regionale Wertschöpfung. Worum es dabei geht.

Die Verwaltungsräume der Gemeinde Möser liegen in der Brunnenbreite 7/8.

Möser - Der Bürgermeister der Gemeinde Möser, Bernd Köppen (parteilos), macht auf den Förderaufruf zum Programm „Soziale Dorfentwicklung – Starke Gemeinschaften für zukunftsfähige ländliche Räume“ im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung und Regionale Wertschöpfung (BULEplus) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aufmerksam.

Alternde Gesellschaft wird zur Herausforderung

Gemeinschaften in ländlichen Räumen geraten unter anderem durch die Folgen des demografischen Wandels, die wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftliche Modernisierungsprozesse verstärkt unter Druck, heißt es weiter in der Pressemitteilung auf der Internetseite der Gemeinde Möser.

Eine alternde Gesellschaft, sich verändernde Familien- und Arbeitsstrukturen, die Abwanderung von Unternehmen und Fachkräften aus den ländlichen Räumen und die Ausdünnung privater und öffentlicher Infrastrukturen und Versorgungsangebote führen dazu, dass sich Menschen immer weniger begegnen und das soziale Zusammenleben in ländlichen Regionen leidet.

In der Folge können schon bestehende strukturelle Nachteile entscheidend verstärkt werden. Die Bekanntmachung des Bundesministeriums zielt darauf ab, die gemeinsame Entwicklung von Lösungsansätzen und Beteiligungsprozessen und damit das Miteinander in ländlichen Räumen zu stärken, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Gemeinde.

So können die vorhandenen Potenziale und Ideen engagierter Akteure vor Ort aktiviert und in konkrete Projekte umgesetzt werden, die langfristig dazu beitragen, die Teilhabe und das Miteinander der Menschen in ländlichen Regionen zu stärken.

Starke Gemeinschaften gesucht

Im Rahmen des Förderaufrufs werden modellhafte Projekte im Bereich der Sozialen Dorfentwicklung gefördert, die zur Stärkung von Dorfgemeinschaften in ländlichen Kommunen mit bis zu 35.000 Einwohnern beitragen.

Die Projekte sollen sich thematischen Schwerpunkten widmen. Dazu zählen die Schaffung oder Nutzbarmachung sozialer Begegnungsorte, Unterstützungs- und Begleitstrukturen für ältere Menschen, Förderung der Vielfalt, Inklusion und des gesellschaftlichen Zusammenhalts sowie die Stärkung der Selbstverantwortung für eine aktive soziale Dorfentwicklung

Damit werden im Sinne einer „offenen Bekanntmachung“ nur grobe thematische Vorgaben gemacht, die dann von den Menschen vor Ort nach ihren jeweiligen Bedürfnissen ausgefüllt werden können („bottom-up“-Prinzip).

Antragsberechtigt sind alle juristischen Personen mit Sitz oder Niederlassung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Fördersumme beträgt maximal 200.000 Euro. Die jeweiligen Projekte können in einem Zeitraum von maximal 36 Monaten umgesetzt werden. Weitere Einzelheiten sind der Bekanntmachung zu entnehmen.

Bis zu 200.000 Euro Förderung möglich

Noch bis Montag, 20. November 2023, können die Projektskizzen beim Kompetenzzentrum Ländliche Entwicklung in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung eingereicht werden. Die besten Skizzen werden anschließend ausgewählt und aufgefordert, einen Förderantrag zu stellen.

Weitere Informationen sowie die Antragsunterlagen gibt es im Internet auf der Homepage www.ble.de unter den Rubriken Modellprojekte - Soziale Dorfentwicklung – Starke Gemeinschaften für zukunftsfähige ländliche Räume.