Die Gemeinde Möser plant schon seit längerem einen Sichtschutz für den Friedhof der Ortschaft. Neuigkeiten soll es am 1. November im Ortschaftsrat Möser geben.

Möser - Friedhöfe erfüllen gesellschaftlich wichtige Funktionen. Sie geben Angehörigen die Möglichkeit, den Toten zu gedenken. Das soll in einem eigens dafür geschaffenen Raum geschehen. In der Ortschaft Möser wird der sonst grüne Friedhof an einer Seite durch eine hohe graue Wand begrenzt. Dabei handelt es sich um die Sporthalle der Grundschule.