Bauarbeiten an Bundesstraße 1 Mösers Lokalpolitiker fordern Reduzierung der Geschwindigkeit im Ort - aber nicht um jeden Preis

Erst lehnt der Gemeinderat Verkehrsinseln in der Ortsdurchfahrt Möser ab, die das Tempo der Fahrzeuge drosseln sollen, nun fordert er aber eine Verschwenkung an den Ortseingängen. Doch in den Plänen fand sich die Forderung nicht wieder. Was erwartet die Möseraner jetzt?