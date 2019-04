Der Hohenziatzer Holger Blumhagel hat in Hohenziatz das Tractor Pulling vorgestellt. Es soll Möckern bekannter machen.

Hohenziatz l Laute Motoren, schwere Gewichte, Dieselgeruch und harte Rockmusik. Holger Blumhagel warnt schon mal vor: „Das ist ein Spielplatz für Männer.“ An die 80 bis 100 Fahrzeuge werden Mitte des Sommers auf dem Acker zwischen Hohen- und Lüttgenziatz erwartet, wenn der Verein „Bauernkultur“ hier erstmals sein traditionelles „Tractor Pulling“ veranstaltet. Bisher fanden diese Veranstaltungen in Oschersleben auf dem Gelände des Motorsportparks statt, informiert Blumhagel weiter. Eine vorherige Anmeldung soll nicht erforderlich sein. Zugelassen werden in verschiedenen Gewichtsklassen moderne Zugmaschinen, aber auch ältere Modelle. Auch Eigentümer von W 50 und Unimogs könnten sich melden, so Blumhagel.

Wer schaltet, der verliert

Worum geht es aber genau? Auf einer vorbereiteten Strecke müssen die Traktoren einen schweren Anhänger so weit wie möglich ziehen (engl.: pull). Was einfach klingt, ist in der Praxis harte Arbeit für Mensch und Maschine. „Wer schalten will, hat schon verloren“, beschreibt Blumhagel.

Geplant ist der Modus „Alte gegen neue Technik“. Je nach Finanzlage überlegen die Veranstalter, zusätzlich besonders beeindruckende „Spezialfahrzeuge“ zu buchen, die diesen Puller-Job besonders eindrucksvoll erledigen. Veranstalter ist der Verein Bauernkultur, eine Vereinigung von fünf niederländischen Bauern, welche sich der Organisation des Tractor Pullings verschrieben haben.

In der Vergangenheit fand diese Veranstaltung alle zwei Jahre in Oschersleben statt, nun soll am 15. Juni Hohenziatz der Austragungsort sein. Blumhagel würde sich freuen, wenn aus dem Besuch eine Regelmäßigkeit werden würde: „Ich fände es gut, wenn das Tractor Pulling in Hohenziatz bleibt. Diese Veranstaltung würde die Stadt Möckern bekannter machen.“ Zuletzt hatte Hohenziatz mit Drehaufnahmen für einen Film über den Zweiten Weltkrieg sowie mit dem 2017 erstmals in Hohenziatz durchgeführten „Fraktale“-Festival auf sich aufmerksam gemacht.

"Die Ärzte" treten nicht auf

Zu den Programmhöhepunkten des „Tractor Pullings“ zählen neben dem namensgebenden PS-Wettbewerb eine Ausstellung von Technik und abendliche Konzerte zweier Bands. Dabei korrigiert Holger Blumhagel eine zuerst getroffene Aussage zu den im Festzelt auftretenden Bands: „Nein, es wird nicht die berühmte Band ‚Die Ärzte‘ auftreten, sondern die regional bekannte Band ‚Schmerzlos‘“. Irgendjemand im Orga-Team habe mitbekommen, dass die Bandmitglieder „alles Ärzte sind“ und das falsch interpretiert.

Wenngleich das Abendprogramm nach Aussagen von Holger Blumhagel „keine Tanzveranstaltung“ ist, sondern – wie eingangs erwähnt – ein „Spielplatz für Männer“, sollen sich fürs Tagesprogramm doch alle Altersklassen eingeladen fühlen. Das Kinderprogramm werde durch das DRK gewährleistet.

Mit Unmut registrieren die Organisatoren, dass für das Festival keine Straßensperrung oder ein Tempolimit für die Straße zwischen Lüttgenziatz und Hohenziatz genehmigt wird. Ein Teil des Areals soll zum Campingplatz werden. Die Eintrittspreise liegen zwischen 5 und 20 Euro. Die Startgebühr für Teilnehmer liegt bei 10 Euro. Das Übernachten auf dem Campingplatz kostet 10 Euro. Möckern fördert die Veranstaltung mit 4000 Euro aus dem „Wir-Fördertopf“.