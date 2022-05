MS Piratenclub Schermen und Regenbogen Körbelitz sollen in die Hand der Gemeinde Möser

Die Sozialpolitiker des Gemeinderates Möser haben dafür votiert, die Kitas in Schermen und Körbelitz in die Hand der Gemeinde Möser zu übertragen. Die endgültige Entscheidung liegt nun beim Gemeinderat. Dessen nächste Sitzung ist für den 7. September vorgesehen.

Kinder und Erzieherinnen der Kita MS Piratenclub in Schermen freuen sich 2018 zur Feier anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Einrichtung.

Schermen/Körbelitz - Die Debatte um die künftige Trägerschaft der Kitas Schermen und Körbelitz ist in die nächste Runde gegangen. Der Sozialausschuss der Gemeinde Möser votierte - bei einer Enthaltung - am Donnerstagabend dafür, die Trägerschaft in die Hand der Gemeinde zu geben.