In Burg holten fleißige Sammler eine Tonne Schrott aus der Ihle

Erstmals organisierte der CDU-Stadtverband eine Aufräumaktion in der Ihle. Dabei kam Erstaunliches zu Tage.

Zweieinhalb Stunden waren die Teilnehmer unterwegs. Sie hatten sich in zwei Gruppen aufgeteilt.

Burg - Zum Aufräumen der Ihle hatte der CDU-Stadtverband um seinen Vorsitzenden Gerry Weber eingeladen und gut ein Dutzend Helfer machte sich an der Stadtmühle auf den Weg. Ziel war die Ihle an der ehemaligen Schuhfabrik in der Karl-Marx-Straße, und auf dem Weg dorthin wurde einiges eingesammelt.