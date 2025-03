Müll beräumen statt abzudecken

Die ehemalige Mülldeponie in der Heidestraße beschäftigt den Lostauer Ortsrat. Schon vor Jahrzehnten, sagt Ortsbürgermeister Hartmut Dehne, habe er die Deponie an den Kreis gemeldet.

Müll im Wald neben der Heidestraße in Lostau.

Lostau. - Lostaus Ortsbürgermeister Hartmut Dehne (CDU) hat sich auf der jüngsten Sitzung am Dienstagabend dafür ausgesprochen, den aus einer ehemaligen Deponie an der Oberfläche auftauchenden Müll in der Heidestraße nicht abzudecken. Das bringe seiner Meinung nach nichts, vertritt er die Ansicht.