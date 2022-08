Müll und Wasserentnahme: Die Ihle wird in Burg zum Sorgenkind

Durch den niedrigen Wasserstand in der Ihle wird all jener Müll sichtbar, der im Burger Stadtgebiet entsorgt wurde. Der Fluss hat derzeit Niedrigwasser. Das heißt, dass er wegen der anhaltenden Trockenheit in diesem Sommer nur wenig Wasser führt.

Burg - Die starke Trockenphase, die den diesjährigen Sommer bestimmt, führt zum Niedrigwasser in der Ihle. In der Ortslage Burg zeigt sich das ganze Ausmaß dadurch, dass der Nebenfluss der Elbe einem Rinnsal gleicht, so Marco Schirmer. „Die Ihle ist weit entfernt von dem Wasser, was sie sonst" mit sich führt“, sagt der für die Ihle zuständige Flussbereichsleiter vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Flussbereich Genthin.