Straßen in der Nähe von Gewässern sind jedes Jahr wieder im Weg, wenn Frösche und Kröten ins Nasse wollen, um zu laichen. Wie ihnen in Loburg geholfen wird.

Mitglieder der Loburger Nabu- und Naju-Ortsgruppen errichteten am Montagnachmittag Krötenzäune in Loburg.

Loburg - Auch wenn es derzeit wieder kälter geworden ist: Ganz allmählich kommen Frösche, Kröten und Molche wieder in Hochzeitsstimmung. Bei Nachttemperaturen von plus fünf Grad und mehr ziehen die Amphibien von ihren Winterquartieren zu den Laichgebieten. In Loburg haben daher am Montagnachmittag Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe an Straßen in Gewässernähe Krötenzäune errichtet.