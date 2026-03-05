Personalie Nach 18 Jahren im Amt: Detershagens Ortswehrleiter verabschiedet sich

Denny Rosadzinski nimmt viele Erinnerungen aus seiner Zeit als Ortswehrleiter mit. Dennoch hat er sich jetzt entschieden, sein Amt niederzulegen. Welche Gründe er hat und was ihm am meisten in Erinnerung bleibt.