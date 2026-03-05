Personalie Nach 18 Jahren im Amt: Detershagens Ortswehrleiter verabschiedet sich
Denny Rosadzinski nimmt viele Erinnerungen aus seiner Zeit als Ortswehrleiter mit. Dennoch hat er sich jetzt entschieden, sein Amt niederzulegen. Welche Gründe er hat und was ihm am meisten in Erinnerung bleibt.
05.03.2026, 08:23
Detershagen - Denny Rosadzinski verabschiedet sich aus seinem Amt als Ortswehrleiter der Feuerwehr in Detershagen. Der 46-Jährige engagierte sich seit 2008 als Wehrleiter. Nach 18 Jahren entscheidet er sich, wieder mehr Zeit für sich und seine Freizeit einzuräumen.