Gommern. - Gut 30 Jahre ist es her, dass die drei Bildbände „Gommern in alten Ansichten“, „Gommern und Umgebung in alten Ansichten“ und „Gommern und Umgebung zu Großvaters Zeiten“ erschienen sind. Die von Dieter Dreyer erstellten Bücher sind regelrechte Raritäten. Sie zu bekommen, ist nahezu unmöglich. Was liegt also näher, als einen neuen Bildband mit historischen Ansichten Gommerns herauszugeben?

Genau jene Idee reifte beim Heimatverein Gommern, als es darum ging, wie man das Jubiläumsjahr zum 1075-jährigen Bestehen von Gommern mitgestalten kann. Aus der Idee wurde Realität. Der Bildband ist nun nach mehrmonatiger Arbeit fertig und kann erstmals druckfrisch für 15 Euro beim Gommeraner Weihnachtsmarkt am Stand des Heimatvereins käuflich erworben werden.

Straßenzuüge, Kirchen und Wohnhäuser

„Das Format unseres Bildbandes orientiert sich an den drei Bänden von Dieter Dreyer, damit wir Kontinuität haben“, sagt Karin Gust, Vorsitzende des Gommeraner Heimatvereins. „Auch bei uns geht es natürlich vordergründig um die Historie Gommerns“, erläutert Karin Gust.

„Gommern: Ein Bildband über Straßenzüge, Kirchen, Wohnhäuser, Institutionen und öffentliche Kunst“, ist der Titel des kleinen Büchleins. „Wir haben unser Archiv gewälzt und Bilder herausgesucht, die die Geschichte Gommerns gut repräsentieren. Dabei haben wir darauf geachtet, dass es keine Überschneidungen mit den drei alten Bildbänden gibt. Dafür haben wir uns viel, viel Mühe gegeben“, sagt Karin Gust.

Auswahl der Bilder war ein Kraftakt

Zusätzlich, der Titel des Bandes lässt es erahnen, wurde auch öffentliche Kunst in Gommern mit aufgenommen. „Damit hat auch etwas aktuellere Geschichte einen Platz in unserem Bildband gefunden. Es sind Dinge, die Gommern auch auszeichnen und attraktiv machen. Und wer weiß schon, wer das Mosaik am Sportforum gestaltet hat, das nun abmontiert wurde?“, sagt Karin Gust.

Nicht nur das Auswählen der Bilder war ein Kraftakt, vor allem auch das Verfassen der Texte. „Zu vielen Motiven geben wir ausführliche Hintergrundinformationen. Es gibt also einiges zu lesen und nicht nur zu sehen“, sagt Karin Gust und lacht.

Schon im Juli haben die Arbeiten zum Bildband begonnen, bis Ende November.

Großer Dank der Stadt

„Etwa sechs Personen waren damit beschäftigt, den Bildband zu dem zu machen, was er nun geworden ist. Fotos sichten, Inhalte und Hintergründe recherchieren, korrigieren, Layout erstellen, alles setzen und druckfertig machen und viele, viele andere kleine und größere Zuarbeiten. Dafür kann ich einfach nur danke sagen“, freut sich Karin Gust über ihre fleißigen Mitstreiter.

„Großer Dank gilt auch der Stadt Gommern, die die Produktion des Bildbandes im Rahmen der 1075 Jahre Gommern finanziell unterstützt hat. Ohne diese Förderung wäre es für uns als Heimatverein schwieriger zu stemmen gewesen“, bedankt sich die Vorsitzende des Heimatvereins.

Und wenn sie jetzt die rund 60 Seiten durchblättert, welche Gedanken gehen Karin Gust dann durch den Kopf? „Viele Erinnerungen“, sagt sie. „Wie ich zum Beispiel selber noch im Jahn-Schwimmbad baden war, oder auch die vielen schönen Tage am Kulk in den 1970er Jahren. Vor allem aber hoffe ich, dass den Gommeranern der Bildband gefällt. Ein kleiner Tipp: Es ist ein tolles Weihnachtsgeschenk“, sagt Karin Gust, lacht und freut sich auf den Erstverkauf auf dem Weihnachtsmarkt.